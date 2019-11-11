Алонсо стал претендентом на пост главного тренера Баварии

Экс-игрок Баварии и сборной Испании Хаби Алонсо может стать преемником Нико Ковача в мюнхенском клубе.

Хаби Алонсо рассматривается руководством Баварии в статусе одного из претендентов на пост главного тренера, сообщает The Athletic.

Бавария – Боруссия Д – 4:0 – видео голов и обзор матча

Ранее сообщалось, что мюнхенцы заинтересованы в приглашении бывшего тренера Челси, Интера, Реала и Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью и наставника ПСЖ Томаса Тухеля. Также называлась еще одна кандидатура – Маурисио Почеттино из Тоттенхэма.

Напомним, 3 ноября Бавария отправила в отставку Нико Ковача. Обязанности главного тренера мюнхенцев выполняет Ханс-Дитер Флик, под руководством которого "ротен" разгромили Боруссию Д 4:0.

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