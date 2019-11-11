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Алонсо стал претендентом на пост главного тренера Баварии

21:40 25 Читати українською
Алонсо стал претендентом на пост главного тренера Баварии
Хаби Алонсо / Diario Publico

Экс-игрок Баварии и сборной Испании Хаби Алонсо может стать преемником Нико Ковача в мюнхенском клубе.

17’ Роберт Левандовски
48’ Серж Гнабри
76’ Роберт Левандовски
80’ Матс Хуммельс
 
17’ Роберт Левандовски
48’ Серж Гнабри
76’ Роберт Левандовски
80’ Матс Хуммельс

Хаби Алонсо рассматривается руководством Баварии в статусе одного из претендентов на пост главного тренера, сообщает The Athletic.

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Ранее сообщалось, что мюнхенцы заинтересованы в приглашении бывшего тренера Челси, Интера, Реала и Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью и наставника ПСЖ Томаса Тухеля. Также называлась еще одна кандидатура – Маурисио Почеттино из Тоттенхэма.

Напомним, 3 ноября Бавария отправила в отставку Нико Ковача. Обязанности главного тренера мюнхенцев выполняет Ханс-Дитер Флик, под руководством которого "ротен" разгромили Боруссию Д 4:0.

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Бавария - Боруссия Дортмунд Трансферы Бавария Бавария Германия Хаби Алонсо Хаби Алонсо
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