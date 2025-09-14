"Заслуживал ли Хёйсен красной карточки? На мой взгляд, это была желтая карточка. Милитао был рядом, и Оярсабаль не контролировал мяч.

Удаление Хёйсена и перформанс Мбаппе в видеообзоре матча Реал Сосьедад – Реал – 1:2

Посмотрев повтор, я не изменил своего мнения. Я спросил судью, он дал мне свои объяснения, но они меня не убедили. Когда есть очевидные ошибки, мне нравится вмешательство ВАР; когда их нет, я понимаю, что этого делать не следует. Я не хочу много говорить о судействе. Пришло время двигаться дальше. На этом я остановлюсь. Ход игры изменился, и мы играли вдесятером на протяжении 60 минут. У нас были моменты, и мы забили второй гол. Побеждать на Аноэте всегда очень сложно, а сегодня это было еще сложнее", – цитирует Алонсо AS.

Marca добавляет, что наставник Реала обратился к главному рефери Хесусу Хилю Мансано: "Невероятно, невероятно. Хесус, я не хочу этого, но ты заставляешь меня думать плохо, мужчина. Разве ты не видел, что Милитао был рядом? Милитао прямо рядом с ним! Он в пяти метрах от эпизода! Это точно увидят в техническом комитете судей. Это точно попало на видео".

Напомним, что Дин Хёйсен получил красную карточку после того, как сбил Оярсабаля. Рефери решил, что защитник Реала совершил фол последней надежды.

Реал благодаря перфомансу Мбаппе удержал победу над Сосьедадом – удаление экс-партнера Забарного, фиаско Винисиуса