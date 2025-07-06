"До 80-й минуты мы контролировали ход игры. Иногда с мячом, иногда без него, но контролировали пространство. И у нас было несколько шансов забить третий гол, пока все не стало неспокойным. Слишком много произошло за короткое время. Мы рады, что вышли в полуфинал, то, что произошло в конце, возможно, позволит нам быть более бдительными в следующий раз.

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Матч с ПСЖ? Я никогда с ними не играл. Они на хорошем пути, как в своей игре, так и в своей энергии. Это будет вызов. Пока что мы достигли хорошего прогресса, остаемся конкурентоспособными, и пришло время сделать следующий шаг. Мы хотим играть в финале", – приводит слова Алонсо Real France.

К слову, в полуфинале Клубного чемпионата мира Реал сыграет с ПСЖ, который в 1/4 финала обыграл мюнхенскую Баварию (2:0). Поединок между Реалом и Пари Сен-Жермен состоится 9 июня. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ прошел в полуфинал ЧМ, вдевятером удержав победу над Баварией – Мюнхен потерял Мусиалу и дважды забивал из офсайда