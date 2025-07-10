"Первые 10 минут. ПСЖ – это команда, которая строилась со временем. Мы практически только начинаем, и то, что мы хотим быть агрессивнее, не означает, что мы будем лучше. Было нелегко, и мы не чувствовали себя лучше всего на поле. Хуже всего было пропустить трижды до перерыва. Мы играли против соперника, который находится в очень хорошей форме, они играют на очень хорошем уровне. Мы пострадали так же, как и другие. Есть много возможностей для совершенствования, есть много вещей, которые мы хотим сделать лучше. Мы должны быть самокритичными. Это поражение подскажет нам некоторые вещи на будущее, чтобы мы могли соревноваться на гораздо лучшем уровне, чем сейчас.

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Настоящая разница между ПСЖ и мадридским Реалом. Мы хотели сыграть тяжелый матч, зная, с каким соперником мы имеем дело, а после 10-й минуты подходишь к этому по-другому. Этот матч – конец сезона, а не начало следующего. Мы вынесем из него положительные моменты, мы идем лучшей командой, хотя сейчас это трудно объяснить, но я убежден, что это послужит нам отправной точкой для лучшего начала сезона.

Замены. Я думал, что нам нужно немного подождать. Мы изменили схему с 4-3-3 на 4-4-2 с Гонсало слева, потому что нам не удавалось регулировать давление. Сегодня мы по-другому проанализируем все решения, и я сделаю то же. Я самокритичен. Мы все вместе, у нас сейчас особый период, и начало сезона 2025/2026 будет с нуля.

Родриго уходит? Тот факт, что он не играл, – это решение, которое принималось от матча к матчу. Учитывая то, как развивались события, нам нужен был другой игрок. На протяжении всего этого чемпионата не было никаких решений относительно будущего. Мы нечасто меняли состав.

Ошибки в обороне. Это наше первое поражение, и плохая новость для меня заключается в том, что мы будем проигрывать и дальше. Вот что важно. Мы должны с этим смириться. Завтра мы начинаем очередной этап обновления нашего разума, который нам всем понадобится, и нам нужно будет иметь достаточно сил, чтобы хорошо начать. Мы не забудем этого, но и не позволим этому тянуть нас вниз в начале.

Начало новой эры. Мы хотим создать команду, которая будет играть как единое целое, и сохранить это ощущение и дух. Чемпионат мира был очень требовательным. Нас остановили на предпоследней стадии, это больно, и теперь увидим, что будет.

Будущее. Я иду с уверенностью. Эта игра, этот турнир многое рассказали мне о том, кто мы есть и что нам нужно улучшить. Я иду в следующий сезон с составом, который базируется на игроках, которых мы вернем. Это последняя игра сезона 2024/2025, а в августе мы начнем сезон 2025/26, который будет немного другим. Мы начинаем с нуля.

Лука Модрич. Это не тот конец, которого мы хотели, это немного горький финал. Луку не будут помнить за сегодняшний матч. Он легенда мирового футбола, мадридского Реала. Мы имели удовольствие и честь быть с ним на поле. Его будут помнить за много другого хорошего, чем просто сегодняшние 25 минут.

Винисиус-Мбаппе. Я говорю не об отдельных игроках. Я говорю о команде и о том, как мы хотим играть. Иногда хорошо видеть ошибки и использовать их на будущее. Если мы будем повторять те же ошибки снова и снова, мы не будем умными.

ПСЖ непобедим? Они на отличном уровне, они показали это во время плей-офф Лиги чемпионов, они также показали это здесь, на чемпионате мира, и мы должны признать, что они в хорошей форме. Мы только начинаем, я буду настаивать на этом. Нам понадобится время для перезагрузки, для хорошего перерыва, и в следующем сезоне мы начнем с нуля во всех соревнованиях.

Необходимость трансферов. Мы не говорили о составе команды во время чемпионата мира. Мы готовы к улучшению, и пространство для этого есть", – приводит слова Алонсо Marca.

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