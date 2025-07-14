Альбасете на своем официальном сайте объявил о подписании Хесуса Вальехо. Центральный защитник подписал двухлетний контракт. Альбасете станет для него шестой командой – ранее он играл за Сарагосу, Реал, Айнтрахт, Вулверхэмптон и Гранаду.

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Несмотря на 10 лет, которые Вальехо провел в Реале, ему так и не удалось стать основным игроком команды. За это время он провел за "бланкос" всего лишь 22 матча. Тем не менее, Хесус выиграл Ла Лигу, Кубок Испании, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, три Клубных ЧМ и Межконтинентальный кубок.

Альбасете выступает в Сегунде.