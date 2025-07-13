Новый наставник "сливочных" получил карт-бланш от руководства клуба, утверждает Marca.

Алонсо прокомментировал 0:4 от ПСЖ в полуфинале Клубного ЧМ – главная причина поражения, прощание с легендой и новые трансферы

Алонсо еще на Клубном ЧМ продемонстрировал жесткость своих принципов, загнав в глухой запас звездного Родриго. Избиение 0:4 от ПСЖ в полуфинале показало окончательно – Реал серьезно отстал от лучшей команды Европы, нужны решительные изменения. Уход возрастных Лукаса Васкеса и Луки Модрича стал символом завершения эпохи.

Алонсо может выбирать любой состав, оставлять в запасе даже самых статусных исполнителей. Также тренера поддержат трансферами в дополнение к Хёйсену и Тренту, которые с первых матчей в Реале показали свое качество. Вскоре ожидается приезд левого защитника Альваро Каррераса из Бенфики, но это вряд ли будет конец летней кампании "сливочных".

Две звезды Реала, которых обвинили в унижении от ПСЖ – три обладателя ЗМ, одиннадцать против девяти