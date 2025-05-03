Защитник Байера Йонатан Та может перейти в мадридский Реал этим летом.

Байер в летнее трансферное окно может измениться до неузнаваемости. Кроме потенциального ухода наставника "фармацевтов" Хаби Алонсо, команду точно покинет капитан Йонатан Та.

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Но немец не планирует прощаться с испанским тренером, ведь тот изрядно заинтересован в подписании Та, если возглавит мадридский Реал летом, сообщает Mundo Deportivo.

Фаворитом в трансферной гонке за капитаном Байера была до недавнего времени Барселона, которая почти согласовала все детали потенциальной сделки. Однако фактор Хаби Алонсо может кардинально изменить планы Йонатана Та. Тем более, что в Реале он может воссоединиться со своим партнером по сборной Германии Антонио Рюдигером. Также на Та охотятся Бавария и Манчестер Юнайтед.

Добавим, что 29-летний центрбек ивуарийского происхождения перешел в Байер в 2015 году. В текущем сезоне в активе Та 46 матчей, 3 гола и 1 ассист во всех турнирах в составе "фармацевтов".

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