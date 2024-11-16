Новость о том, что Хаби Алонсо станет преемником Карло Анчелотти в Реале с сезона 2025/26, стала настоящей бомбой. Ранее Eurosport сообщил, что после поражения от Барселоны со счётом 0:4 президент "бланкос" Флорентино Перес принял решение пригласить наставника Байера уже летом.

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Сообщалось, что Алонсо возьмёт с собой из Леверкузена в Мадрид левого защитника Алехандро Гримальдо. Однако, по информации журналиста Sky Sport Germany Патрика Бергера, Гримальдо станет не единственным игроком, которого Алонсо решил переманить в Мадрид. Согласно источнику, плеймейкер Флориан Вирц также отправится вместе с тренером в столицу Испании. По крайней мере, Алонсо сделает для этого всё возможное.

Вирц – универсал, который способен сыграть как на позиции атакующего полузащитника, так и в нападении. По своему функционалу он больше всего напоминает универсала Реала Джуда Беллингема.

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