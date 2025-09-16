"Мы подходим матчу против Марселя с максимальным энтузиазмом. Лига чемпионов – важное соревнование, а для Реала сверхважное, учитывая всю историю. Это повышает нашу мотивацию. Должны продолжать и развиваться. Мы будем противостоять требовательному сопернику высокого уровня, поэтому надеемся хорошо стартовать.

Карвахаль имеет ген конкуренции. С того времени как он перешел из Байера, он был очень важным. За годы мало что изменилось, но его личность, зрелость, влияние – это всегда с ним. Когда Карвахаль в форме, он придает нам положительный импульс.

На КЧМ Килиан был немного "не в своей тарелке" из-за гастроэнтерита. Мы шли шаг за шагом, присматривались друг к другу. Килиану очень нравится разбираться в деталях, в самой игре. А потом он добавляет свою индивидуальную магию. Но дело не только в Килиане, Винисиусе или Родриго – нам нужна общая командная работа, чтобы они могли делать разницу. Моей заслуги здесь нет.

Без сомнений Мбаппе может быть лидером. По характеру, по опыту... Он один из тех, за кем идут. Когда команда формируется, сразу понятно, кто ведет за собой. Килиан – именно такой человек. Волновался ли Килиан, что не выиграл ЛЧ? Нет. Мы видим проект, который только начинает путь. Одна из целей – выиграть Лигу чемпионов скорее рано, чем поздно.

Килиан – важная часть этого пути, но я не вижу в нем нервозности. Сегодня мы говорили о том, что значит Лига чемпионов, но обсуждали не май, а сегодняшний день", – цитирует Алонсо Marca.

Напомним, Реал сыграет с Марселем в первом туре Лиги чемпионов 16 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

