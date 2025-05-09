На фоне многочисленных сообщений в СМИ о возможном увольнении Карло Анчелотти и назначении на его место Хаби Алонсо, леверкузенский клуб официально объявил об уходе испанского тренера. Сам наставник также подтвердил эту информацию.

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"Пришло время подтвердить, что это будут мои последние игры в Байере", – заявил Хаби Алонсо.

Ранее сообщалось, что контракт испанца с Реалом будет рассчитан на три года. Ожидается, что уже в июле мадридский клуб начнет подготовку к новому сезону под руководством нового главного тренера.

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