Главному тренеру Байера Хаби Алонсо не грозит отставка как минимум до зимы. Об этом информирует журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Пенальті після фінального свистка у відеоогляді матчу Атлетіко – Байєр – 2:2

Согласно источнику, руководство леверкузенского клуба довольно работой испанского специалиста и полностью его поддерживает.

Под видение Алонсо Байер уже подыскивает левого защитника и центрального полузащитника. "Фармацевты" нацелились на левого латераля Интера Робина Госенса, в то время как хавбек Паулиньо хочет покинуть Леверкузен, чтобы присоединиться к Палмейрасу.

Напомним, что контракт Алонсо с Байером действителен до лета 2024 года. Под его руководством команда провела 6 матчей, в которых пока одержала всего одну победу.

РБ Лейпциг запугивает Шахтер победой над Байером, Боруссия Д вернулась в зону ЛЧ, Вольфсбург унизил Ордеца за тайм