Алонсо не будет уволен из Байера минимум до зимы, – источник
Хаби Алонсо продолжит работать с леверкузенской командой, несмотря на ряд неудач.
Главному тренеру Байера Хаби Алонсо не грозит отставка как минимум до зимы. Об этом информирует журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.
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Согласно источнику, руководство леверкузенского клуба довольно работой испанского специалиста и полностью его поддерживает.
Под видение Алонсо Байер уже подыскивает левого защитника и центрального полузащитника. "Фармацевты" нацелились на левого латераля Интера Робина Госенса, в то время как хавбек Паулиньо хочет покинуть Леверкузен, чтобы присоединиться к Палмейрасу.
Напомним, что контракт Алонсо с Байером действителен до лета 2024 года. Под его руководством команда провела 6 матчей, в которых пока одержала всего одну победу.
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