Хаби Алонсо заинтересован в том, чтобы летом состав Реала усилили форвард Байера Флориан Вирц и полузащитник Реала Сосьедад Мартин Субименди.

Алонсо еще не возглавил Реал, но уже планирует летнюю трансферную кампанию мадридского клуба. Как информирует AS, наставник Байера потребовал у боссов "бланкос" подписать Флориана Вирца и Мартина Субименди.

Хави и Тен Хаг оказались в шорт-листе Байера на случай ухода Хаби Алонсо в Реал

В контракте Субименди присутствует клаусула в размере 60 млн евро. В соглашении Вирца с Байером отсутствует пункт об отступных, поэтому ожидается, что Леверкузен отпустит игрока в столицу Испании за 100 млн евро.

Помимо Вирца и Субименди Алонсо хотел бы видеть в составе Реала центрального защитника Йонатана Та из Байера. Последний уже договорился с Барселоной, но в его ситуации переход на правах свободного агента может осложниться из-за финансовых проблем каталонского клуба.

Реал и Манчестер Сити – миллиардеры, Юве живет в долг, космическая АПЛ: анализ доходов и расходов топ-чемпионатов Европы