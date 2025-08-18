"Мы все ждем начала сезона с нетерпением и волнением. Это были короткие, но насыщенные две недели, и не можем дождаться, чтобы сыграть Бернабеу. Мы хотим хорошо стартовать. Первая игра всегда важна.

Лунин услышал вердикт на дебютный матч Алонсо в Ла Лиге – Реал потерял сразу 5 игроков

Относительно прогресса команды, то безусловно нам есть еще куда расти. Но главные и фундаментальные идеи уже были представлены на Клубном чемпионате мира и эти две недели мы на них повлияли. Есть хорошие предчувствия.

Трент и Карвахаль? Я понимаю, что это действительно серьезная конкуренция. И мне нравится, что на каждой позиции у нас по два игрока, которые могут играть. Карвахаль приближается к тому, чтобы вернуть свой уровень. Это очень хорошо для команды.

Для Винисиуса и Мбаппе, в общем для нападающих важно, чтобы они не отставали при возвращении команды в оборону, но также и чтобы линия защиты продвигалась вперед, когда мы атакуем. Мы хотим действовать как одно целое. Это поможет нам улучшить игру во всех аспектах, как в защите, так и в атаке. Сегодня очень важно быть внимательными ко всему. Думаю, мы сделали шаг вперед на КЧМ.

Франко Мастантуоно? Завтра он может получить игровое время. Он принесет качество, энергию, самоотверженно играет в обороне и имеет хороший импульс. Этот аргентинский драйв и впечатляющая левая нога, которая отлично подходит для стандартных положений и завершающих передач. Он на очень хорошем уровне", – цитирует Алонсо Marca.

Реал в первом туре Ла Лиги сыграет против Осасуны во вторник 19 августа. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

