Будущее Карло Анчелотти во главе “сливочных” находится под вопросом. Хаби Алонсо уже не первый год упоминается как преемник итальянского специалиста. На пресс-конференции наставник Байера высказался относительно слухов о вероятном переезде в Мадрид.

Реал потерял одного из кандидатов на замену Анчелотти – Именитый тренер заинтересовал Бразилию и принял решение

"Реал? Сейчас очень важная часть сезона, и сейчас не лучшее время говорить об этом. Я не хочу сейчас слышать о слухах и спекуляциях", – цитирует Алонсо Madrid Zone.

Напомним, Байер сейчас находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги с 63 баллами. От Баварии команда Алонсо отстает на шесть очков.

Арсенал вышел в полуфинал Лиги чемпионов – "канониры" заслуженно победили Реал на Сантьяго Бернабеу