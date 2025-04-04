Наставник Байера Хаби Алонсо не изменил мнения относительно работы с Реалом. Он ждет лишь удобного случая, чтобы осуществить мечту.

"Сливочные" активно планируют не только трансферную кампанию, но и уже готовятся к вероятному уходу Карло Анчелотти со своего поста.

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Как сообщает Relevo, Хаби Алонсо до сих пор мечтает возглавить Реал в будущем. Его планы не изменились, но все будет зависеть от решения руководства мадридцев по Карло Анчелотти. Достижения итальянского специалиста оценят в конце сезона. Если Анчелотти останется во главе клуба, то Алонсо готов подождать еще год, и продолжит работать с Байером.

Испанец также понимает, что работа в Реале будет другой по сравнению с его нынешней. В частности, ему будет не так просто подписывать желаемых игроков. Сначала придется убедить клуб. Для Реала трансферы должны быть "выгодны с экономической и спортивной точки зрения".

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