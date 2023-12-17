В рамках программы дня в 17-м туре Ла Лиги 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 17-й тур

Альмерия – Мальорка – 0:0

Реал Сосьедад – Бетис – 0:0

Лас-Пальмас – Кадис – 1:1

Голы: Пехиньо, 7 – Рамос де ла Флор, 83

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Альмерия до сих пор остается без побед в Ла Лиге. В родных стенах команда расписала нулевую ничью с Мальоркой, оставшись на дне турнирной таблицы – а до спасительной 17-й не хватает аж восемь зачетных баллов. Балеарцам эта "мировая" тоже не в радость, ведь не удалось оторваться от зоны вылета. Она расположена всего в двух очках позади.

Реал Сосьедад и Бетис разошлись миром на радость конкурентам. Для севильцев эта ничья стала уже третьей подряд – команда Пеллегрини никак не может сделать последний шаг, чтобы зайти в зону еврокубков (несмотря на 12-матчевую беспроигрышную серию) и остается в турнирной таблице седьмой. Реал на ступень выше.

Кадис прилетел на Канары, чтобы сыграть с Лас-Пальмас. Поединок тоже завершился ничьей, однако здесь хотя бы голы были. Хозяева забили в начале встречи, а гости - в конце. Итоговый результат более выгоден Кадису, которому удалось покинуть зону вылета, в то время как Лас-Пальмас потерял шанс догнать Бетис.

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