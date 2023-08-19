Андрей Лунин второй раз подряд выходит в основе Анчелотти, хотя в заявке появляется звездный конкурент Кепа, арендованный у Челси. Матч, как и онлайн-трансляция Альмерия – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартует в 20:30. Неделю назад голкипер сборной Украины отстоял на ноль также на выезде. Мадридцы одолели Атлетик (2:0). Наставник гостей сделал лишь две перестановки, из которых одна вынужденная (Рюдигер заменил травмированного Милитао, Кроос потеснил в запас Камавинга). Альмерия с аналогичным счетом уступила Райо Вальекано. "Красно-белые" 7 раз подряд проигрывали "сливочным" в Примере, причем чаще всего с разгромным счетом. Где смотреть матч Альмерия – Реал Мадрид онлайн? Игру транслирует MEGOGO Футбол Первый.

Анчелотти назвал основного голкипера Реала на матч Ла Лиги – специалист рассказал о конкуренции между Луниным и Кепой