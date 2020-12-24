"Да, для меня футболист, играющий на позиции полузащитника (Деле Алли – прим.), является тем, кто должен связывать игру и креативить, а не создавать проблемы для собственной команды.

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В такой ситуации контратака, вероятно, закончится голом. Мы были неуравновешенными, потому что, когда мы владели мячом, нас поймали на контратаке. Я расстроен", – цитирует Моуринью Sky Sports.

Заметим, Жозе заменил Алли уже на 66 минуте. "Шпоры" в итоге победили 3:1, а в полуфинале сыграют с представителем Чемпионшипа – Брентфордом.

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