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Алли придумал оригинальное празднование – одноклубники не смогли его повторить

15:25 87 Читати українською
Алли придумал оригинальное празднование – одноклубники не смогли его повторить
Празднование гола Деле Алли / соцсети

Деле Алли придумал необычный жест, которым отпраздновал гол в ворота Ньюкасла в 1 туре АПЛ (2:1). Такое трудно повторить с первого раза.

Деле Алли в своем Инстаграм выложил видео, на котором заставил партнеров по команде повторить свое празднование гола в матче 1 тура АПЛ против Ньюкасла (2:1).

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Англичанин соединил отдачу чести и прицел, с помощью которого забивает мячи в ворота соперника. Никто из партнеров не сумел выполнить жест так, как это сделал сам хавбек Тоттенхэма.

Напомним, "шпоры" стали первым европейским клубом, который не подписал ни одного игрока в течение трансферного окна.

Англия1 турСент-Джеймс Парк (Ньюкасл-на-Тайне)

Ньюкасл - Тоттенхэм: Суббота 11 августа 2018

Ньюкасл
Матч окончен
1 : 2
Тоттенхэм
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Англия Видеоновости Тоттенхэм Тоттенхэм Деле Алли Деле Алли Ньюкасл - Тоттенхэм
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