Алли придумал оригинальное празднование – одноклубники не смогли его повторить

Деле Алли придумал необычный жест, которым отпраздновал гол в ворота Ньюкасла в 1 туре АПЛ (2:1). Такое трудно повторить с первого раза.

Деле Алли в своем Инстаграм выложил видео, на котором заставил партнеров по команде повторить свое празднование гола в матче 1 тура АПЛ против Ньюкасла (2:1).

Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:2 – видео голов и обзор матча

Англичанин соединил отдачу чести и прицел, с помощью которого забивает мячи в ворота соперника. Никто из партнеров не сумел выполнить жест так, как это сделал сам хавбек Тоттенхэма.

Напомним, "шпоры" стали первым европейским клубом, который не подписал ни одного игрока в течение трансферного окна.