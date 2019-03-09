Аллегри: Вылет Ювентуса из Лиги чемпионов не будет провалом

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри не видит трагедии в том, что команда вскоре может вылететь из плей-офф Лиги чемпионов.

"Шансы пройти Атлетико в Лиге чемпионов? Этот турнир был целью с первых дней моей работы в Ювентусе. Но если люди говорят, что вылет из турнира на следующей неделе будет провалом, то это неправильно.

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С каждым годом в Лиге чемпионов выступать все сложнее. Уровень сложности турнира растет. В во вторник мы сделаем все возможное. Если пройдем в четвертьфинал, будет здорово, если нет, то попробуем еще раз в следующем году.

Если Ювентус вылетит, это не будет провалом. Я считаю такие разговоры смешными. Если мы пройдем, хорошо, но если нет, то это просто футбольный матч, попробуем еще раз. В теории Юве уже выиграл два трофея в этом сезоне. Это не провал", – передает слова Аллегри Football-Italia.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус уступил Атлетико со счетом 2:0. К слову, чемпионате Италии "бьянконери" продолжают уверенно лидировать.

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