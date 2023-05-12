"К пропущенному голу моя команда хорошо перемещала мяч, но когда мы оказывались в финальной трети поля, то все казалось слишком легким, и мы совершили слишком много ошибок.

Ювентус – Севилья – 1:1 – видео голов и обзор полуфинала Лиги Европы

Мы оставляли пробелы позади, поэтому нас поймали на контратаке. Мы рисковали упустить секунду при подобных обстоятельствах. Но ребятам удалось отыграться и получить заслуженную ничью, которая оставляет все, чтобы играть в ответном матче.

Игры на таком уровне всегда будут сбалансированы. Севилья – очень опытная команда, которая всегда выступает в этом турнире. Не забывайте, что Манчестер Юнайтед вел у них со счетом 2:0, но испанцы никогда не прекращали придерживаться плана и в конце концов сделали счет 2:2, затем выиграли ответный матч 3:0.

В этот вечер мы сделали то же самое, когда Севилья забила. Нам нужно было быть острее в последней трети поля, особенно в первые 25 минут, потому что мы немного поспешили, а затем пропустили на контратаке", – цитирует Аллегри сайт УЕФА.

Напомним, Эн-Несири открыл счет на 26 минуте, а туринцы отыгрались на 90+7. Отличился Гатти после ассиста Погба, оба вышли на замену во втором тайме. Ответный матч состоится 18 мая.

Ювентус на последних секундах спасся от поражения Севильи в полуфинале ЛЕ – провальный матч спасли замены Аллегри