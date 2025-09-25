По данным Corriere della Sera, Макс Аллегри установил ряд строгих правил для игроков и персонала, включая обязанность говорить на итальянском, дресс-код для выездных матчей и обязательные предматчевые разминки. Тренер также постановил, что игроки и сотрудники клуба должны питаться в Миланелло за одним обеденным столом.

Ранее игрокам Милана было разрешено отдельно принимать пищу, что неизбежно способствовало формированию отдельных группировок.

Что касается дресс-кода для выездных матчей, Аллегри постановил, что все, включая ответственных за экипировку и поваров, должны появляться на стадионе в полной клубной форме, в пиджаке и галстуке. Сообщается, что это отсылка к "старому Милану" и эпохе Берлускони: "послание принадлежности, которое должно распространяться на всех без исключений".

Милан выиграл 3 из 4 матчей Серии А на старте сезона, а также вышел в 1/8 финала Кубка страны.

