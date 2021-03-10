"Аллегри в Шахтере? Это неправда, чьи-то фантазии. Мы довольны Луишем Каштру, поэтому ни с кем не вели переговоры и не общались на тему работы в Шахтере.

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Аллегри – отличный тренер, но Шахтер уже много лет ищет тренеров, которые делают акцент на атакующем футболе, которые проповедуют совсем другой стиль, чем тот, который использует Аллегри. В этом плане он нам не подходит", – поделился Боту в интервью Rete Sport.

Напомним, в СМИ появились слухи о якобы начале переговоров руководства Шахтера с Массимилиано Аллегри. Экс-наставник Ювентуса находится без работы с мая 2019 года – до этого он 5 раз подряд приводил "Старую синьору" к золотым медалям Серии А, а также брал Скудетто с Миланом в сезоне 2010/11.

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