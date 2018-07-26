Аллегри: Роналду продолжит забивать в Ювентусе

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал, на какой позиции будет использовать Криштиану Роналду.

"Роналду будет играть там, где привык – на атакующей трети поля. Он будет забивать голы, как и всегда", – цитирует Аллегри издание Football Italia.

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Сейчас Ювентус находится на сборах в США, но без Криштиану. Планируется, что Роналду дебютирует за "старую синьору" 12 августа во традиционном товарищеском матче против молодежной команды.

Напомним, переход Криштиану из Реала обошелся Ювентусу около 105 млн евро. Португалец подписал контракт на 4 года с зарплатой 30 млн евро за сезон.

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