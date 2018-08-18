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Аллегри: Роналду доволен своим дебютом

22:53 74 Читати українською
Аллегри: Роналду доволен своим дебютом
Массимилиано Аллегри / фото: ФК Ювентус

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча с Кьево в первом туре Серии А.

"Мы немного сбавили обороты в защите, даже в плане розыгрыша мяча. Подумали, что игра в наших руках. Мы также снизили темп игры. Когда ты позволяешь себя прессинговать и плохо защищаешься, то пропускаешь.

Это большая победа, победа, в которой мы нуждались. Нам с самого старта нужно было это напоминание, что каждый матч в Серии А тяжелый. Самое главное в первых турах – взять очки.

Ювентус в дебютном матче Роналду вырвал победу над Кьево

Дебют Роналду? Он прекрасно справлялся физически. Роналду тренировался с нами всего семь дней, но у него все было хорошо. Жаль, он не смог забить.

Все зависит от характеристик игроков рядом с ним. Сегодня у Роналду было несколько моментов, Соррентино сделал несколько сэйвов, также было несколько хороших забеганий, которые не были замечены полузащитниками.

Я поражен тем, как Роналду влился в команду. У него были моменты, он был очень доволен в раздевалке", – цитирует Аллегри Football Italia.

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Кьево - Ювентус: Суббота 18 августа 2018

Кьево
Матч окончен
2 : 3
Ювентус
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Италия Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Кьево - Ювентус Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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