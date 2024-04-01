Ювентус зимой еще считался конкурентом Интера в чемпионской гонке, а сейчас команда может вылететь из зоны ЛЧ. За девять последних туров Серии А туринцы набрали семь очков, одержав лишь одну победу, и опустились на третье место.

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Будущее Аллегри в Ювентусе теперь под угрозой, сообщает Gazzetta dello Sport. В клубе еще не принять решение относительно тренера, однако следующие недели станут решающими. Если "бьянконери" пролетят мимо ЛЧ, избежать увольнения будет нереально.

Ювентус поджимают Болонья (2 очка отставания), Рома (8 очков отставания, матч в запасе и прекрасная форма) и Аталанта (9 очков отставания и матч в запасе). Италия в следующем сезоне, скорее всего, будет иметь пять команд в Лиге чемпионов.