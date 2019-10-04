Аллегри рассказал, когда вернется к работе – за ним выстроилась очередь из топ-клубов

Лига Европы — 3 окт 394
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Александрия отстояла ничью с Гентом в Лиге Европы: Яремчук провалился, Шаран был готов ко всему и надежда на плей-офф
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"Під час передачі про Шевченка не міг стримати сліз": фанат Мілана, що погрожував Ювентусу – яким був президент СассуолоИталия — 3 окт 328
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Украина – Португалия: Сантуш огласил перечень игроков на матч отбора Евро-2020 – Роналду в спискеЕвро-2020 — 3 окт 1166
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Пятов попал в символическую сборную недели в Лиге чемпионов по версии WhoScoredЛига чемпионов — 3 окт 378
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Кубок Украины: Динамо и Шахтер сыграют между собой – результаты жеребьевки 1/8 финалаКубок Украины — 3 окт 2010