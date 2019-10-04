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Аллегри рассказал, когда вернется к работе – за ним выстроилась очередь из топ-клубов

06:30 8 Читати українською
Аллегри рассказал, когда вернется к работе – за ним выстроилась очередь из топ-клубов
Массимилиано Аллегри / TMW

Бывший наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри не собирается возобновлять тренерскую деятельность в этом сезоне.

52-летний специалист планирует отдохнуть до следующего лета, несмотря на то, что в его услугах заинтересованы несколько европейских топ-клубов, сообщает Corriere dello Sport.

Аллегри заинтересован в работе с Манчестер Юнайтед

Напомним, Аллегри покинул Ювентус после завершения прошлого сезона. По информации британских СМИ, следующим местом работы итальянца может стать Манчестер Юнайтед. В списке претендентов на Аллегри также фигурируют Пари Сен-Жермен, Милан и Тоттенхэм.

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Италия Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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