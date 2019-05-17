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Аллегри прокомментировал свой уход из Ювентуса

17 мая 22:57 351 Читати українською
Аллегри прокомментировал свой уход из Ювентуса
Массимилиано Аллегри / соцсети

Наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри считает, что его в клубе заменит великий тренер.

"За пять лет мы построили этот Ювентус, теперь пришло время прощаться. Жизнь продолжается, и я уже мечтаю о том, как отправлюсь отдыхать на море.

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Я не знаю, кто сменит меня в Ювентусе, но уверен, что это будет великий тренер", – передает слова Массимилиано Аллегри Football Italia со ссылкой на телевизионную программу.

Напомним, недавно стало официально известно, что Аллегри покинет туринский клуб по окончании сезона. Специалист возглавил клуб летом 2014-го года.

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Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Ювентус Ювентус Италия
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