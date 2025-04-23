Аллегри мечтает о возвращении в Милан, информирует Calciomercato. Согласно источнику, Массимилиано признался об этом в личных беседах со своими друзьями. Сообщается, что он не пропускает ни одного матча с участием "россонери" и фантазирует о том, как состав команды можно усилить.

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Аллегри внимательно изучает схемы, позиции игроков и тактические идеи действующего наставника Милана Сержиу Консейсау. По слухам, руководство клуба не планирует продлевать сотрудничество с португальцем по окончании сезона. Во время своей последней пресс-конференции Консейсау также заявил, что расскажет журналистам всю правду о состоянии дел в раздевалке команды по окончании сезона.

Ранее имя Аллегри связывали с Ромой. Специалист уже тренировал Милан с 2010 по 2014 год.

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