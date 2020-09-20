Аллегри принял участие в шоу "Танцы со звездами" – экс-наставник Ювентуса талантлив не только в тренерском ремесле
Похоже, Массимилиано Аллегри пока не спешит возвращаться к работе тренера.
Массимилиано Аллегри принял участие в итальянском шоу "Танцы со звездами", где исполнил зажигательное танго под песню группы Coldplay.
Сборная Нидерландов сделала неожиданное предложение Аллегри, – СМИ
Стоит отдать должное 53-летнему специалисту, который достойно проявил себя на паркете.
Напомним, Аллегри уже более года остается без работы после ухода из Ювентуса. По информации СМИ, в услугах итальянского специалиста заинтересован ряд европейских грандов, но пока никому не удалось убедить Аллегри вернуться на тренерский мостик.
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