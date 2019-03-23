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Аллегри покинет Ювентус, команду возглавит Дешам, – экс-директор Наполи Марино

15:06 51 Читати українською
Аллегри покинет Ювентус, команду возглавит Дешам, – экс-директор Наполи Марино
Дидье Дешам / Фото FFF

На туринский Ювентус ожидают большие перемены на тренерском мостике.

"Аллегри не останется в Ювентусе, таков его выбор. Он решил двигаться дальше.

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Ювентус выбрал Дешама в качестве замены Аллегри", – цитирует бывшего спортивного директора Наполи Пьерпаоло Марино Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Напомним, 50-летний Дидье Дешам возглавляет сборную Франции, с которой завоевал кубок чемпионов мира на последнем Мундиале.

В текущем сезоне подопечные Массимилиано Аллегри лидируют в чемпионате Италии, а также вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Теги
Ювентус Ювентус Франция Франция Италия Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Дидье Дешам Дидье Дешам Трансферы Ювентуса
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