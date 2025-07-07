"Я очень рад, что Майк Меньян решил остаться, он капитан и один из лучших вратарей Европы. Я счастлив, что Леау также остался, он проведет великолепный сезон.

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Сейчас мы ждем приезда Модрича, ведь он все еще участвует в Клубном чемпионате мира. Ожидаем, что Лука присоединится к команде в августе", – цитирует Аллегри Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что ранее была информация, что Лука Модрич на правах свободного агента присоединится к Милану после Клубного ЧМ-2025. Хорват подпишет контракт на год.

Стоит отметить, что Реал пробился в полуфинал турнира, в котором сыграет против ПСЖ.

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