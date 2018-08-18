Аллегри подтвердил дебют Роналду в матче против Кьево

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри выпустит Криштиану Роналду в первом же матче Серии А.

"Выступление в Серии А – новый опыт для Роналду. Я неоднократно говорил, что предстоящий сезон будет еще сложнее, чем предыдущие, поскольку теперь за нас выступает лучший футболист мира.

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Кьево постарается сделать все, чтобы доставить неприятности одному из фаворитов чемпионата Италии и Лиги чемпионов. В стартовом составе Ювентуса на поле выйдут Роналду, Щенсны, Пьянич, Канселу и Алекс Сандро. Мне необходимо оценить состояние всех остальных игроков", – цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, сегодня, 18 августа, Ювентус откроет новый сезон Серии А матчем против Кьево, начало в 19:00.

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