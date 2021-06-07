Специалист с августа 2018 по апрель 2021-го получил 7 банковских переводов на общую сумму 161 тысячу евро от мальтийской компании Oia limited. Ее обвиняют в организации незаконных азартных игр и ставок, мошенничестве, сообщает Calciomercato.

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Кроме того, за этот же период специалист получил 7 переводов на общую сумму 168 тысяч евро от компании Hit DD Nova Gorica, которая управляет отелями, игровыми и развлекательными центрами в Словении. Предполагается, что эти деньги получены в результате выигрышей, следствие не исключает другие подозрительные операции.

Еще 80 тысяч евро были получены от компании из Монако. Этот перевод привлек особое внимание следствия, поскольку нет никаких документов, подтверждающих его законность. Также сообщается, что за указанный период Аллегри потратил 356 тысяч в казино, связанных с вышеупомянутыми компаниями из Монако и Словении.

Сам Аллегри уже успел откинуть обвинения в свой адрес: "Я абсолютно твердо заявляю, что не имею никакого отношения к любой незаконной деятельности и, тем более, к любому нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег".

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