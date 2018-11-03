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Аллегри отобрал у Роналду право пробивать штрафные у ворот соперника

15:07 47 Читати українською
Аллегри отобрал у Роналду право пробивать штрафные у ворот соперника
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Главный тренер Ювентуса Макссимилиано Аллегри рассказал, кто будет пробивать штрафные удары в его команде.

"Роналду – умный парень. Он знает, что Пьянич и Дибала – отличные футболисты, которые могут классно пробить по воротам со штрафного.

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Когда будут штрафные издалека, Роналду может пробить оттуда, но мы решили, что Дибала и Пьянич будут бить в большинстве случаев у штрафной", – цитирует Аллегри Calciomercato.

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Заметим, что в этом сезоне Серии А Роналду нанес по воротам соперника больше всего ударов среди всех игроков чемпионата Италии. Также на счету португальца 7 голов и 4 голевые пеердачи.

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