Аллегри отобрал у Роналду право пробивать штрафные у ворот соперника

Главный тренер Ювентуса Макссимилиано Аллегри рассказал, кто будет пробивать штрафные удары в его команде.

"Роналду – умный парень. Он знает, что Пьянич и Дибала – отличные футболисты, которые могут классно пробить по воротам со штрафного.

Аллегри назвал фаворита Лиги чемпионов – это не Ювентус

Когда будут штрафные издалека, Роналду может пробить оттуда, но мы решили, что Дибала и Пьянич будут бить в большинстве случаев у штрафной", – цитирует Аллегри Calciomercato.

Роналду: Я заслуживаю получить шестой "Золотой мяч"

Заметим, что в этом сезоне Серии А Роналду нанес по воротам соперника больше всего ударов среди всех игроков чемпионата Италии. Также на счету португальца 7 голов и 4 голевые пеердачи.