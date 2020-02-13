Аллегри отклонил предложение Милана – тренер договорился о работе в АПЛ

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри продолжает получать предложения относительно своего трудоустройства в клубах топ-лиг.
52-летний специалист намерен вернуться к тренерской работе летом 2020 года. С ним уже контактировало руководство Милана – "россонери" хотели доверить титулованному тренеру процесс перестройки коллектива. Но сам Аллегри имеет другие планы, информирует Corriere dello Sport.
Аллегри заручился поддержкой в Ювентусе: группа игроков требует возвращения бывшего тренера, – СМИ
По информации источника, итальянец отклонил все предложения от клубов из родины и уже договорился с представителем АПЛ. Пока неизвестно, о каком именно клубе идет речь. В конце прошлого года появлялись слухи об интересе к Аллегри со стороны Манчестер Юнайтед.
Напомним, последним местом работы тренера был туринский Ювентус, с которым он пять сезонов подряд побеждал в чемпионате Италии.
Наполи победил Интер в первом полуфинале Кубка: тактический успех Гаттузо, топ-класс Фабиана Руиса и шикарный арбитраж