Новый главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри долгое время был одним из лидеров на аналогичную должность в Реале.

Реал был намерен начать переговоры с Аллегри сразу после отставки Зидана, чтобы проявить уважение к французскому специалисту, сообщает AS.

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Массимилиано, в свою очередь, боялся остаться без работы этим летом, поскольку не тренировал с 2019 года. Реал не успел начать переговоры, когда итальянец уже согласовал условия контракта с Ювентусом. Туринцы поставили жесткий ультиматум: если Аллегри не согласился бы на их предложение в среду, 26 мая, то на следующий день отозвали бы ее. Кроме этого, Макс мог возглавить Интер, но не смог договориться с чемпионом Италии.

Напомним, вчера, 28 мая, Ювентус официально объявил о назначении Аллегри на пост наставника – Массимилано сменил на посту Пирло. Реал же после отставки Зидана рассматривает кандидатуры Конте и Рауля.

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