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Аллегри: Оставляю команду, которая вновь выиграет чемпионат в следующем сезоне

08:51 55 Читати українською
Аллегри: Оставляю команду, которая вновь выиграет чемпионат в следующем сезоне
Массимилиано Аллегри / Calciomercato

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри провел последнюю пресс-конференцию в туринском клубе.

"Я оставляю команду-победителя, команду, которая, если не на 100, то на 80% вновь выиграет титул в следующем сезоне.

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Мне не о чем жалеть, хочу поблагодарить всех, с кем вместе мы строили эту замечательную команду. Начиная от тех, кто следил за газоном на тренировочной базе, и к руководству, которое всегда давало мне все, что я считал необходимым", – цитирует Аллегри официальный сайт Ювентуса.

Напомним, ранее слухи активно связывали с Ювентусом главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу. В Италии сообщали, что наставник "горожан" якобы должен подписать с туринским клубом контракт на 4 года с окладом 24 млн евро в год.

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Италия Ювентус Ювентус Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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