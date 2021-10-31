"Если бы Роналду ушел раньше на месяц, у клуба, вероятно, была бы возможность провести иначе трансферную компанию. Это только вопрос рынка, проблем он не создавал", – сказал Аллегри в эфире DAZN.

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Напомним, Криштиану Роналду перешел из Ювентуса в Манчестер Юнайтед в конце августа 2021 года. На место португальца туринцы купили Мойзе Кина.

К слову, возвращение Массимиано Аллегри в тренерское кресло не принесло Ювентусу мгновенных дивидендов. После 10 туров "бьянконери" набрали всего 15 очков и балансируют на границе зоны Лиги чемпионов.

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