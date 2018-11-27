Аллегри объявил задачи Ювентуса на сезон

Наставник туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против испанской Валенсии и озвучил цели "зебр" на сезон 2018/19.

"Мы не имеем права расслабляться, как это случилось в прошлой игре с Манчестер Юнайтед (1:2). Мы должны быть осторожными, ведь наш соперник сохраняет шансы на выход плей-офф. Мы уважаем Валенсию, они хорошо выступают в последнее время, проиграв лишь один матч из последних десяти.

Тренер Валенсии Марселино признался, какой результат игры с Ювентусом его устроит

Эмре Джан и Федерико Бернардески вскоре вернутся в строй. Впереди у нас много игр и все мы имеем цель – дойти до конца во всех турнирах и выиграть несколько трофеев, а может даже и все", – приводит слова Аллегри Football Italia.

Отметим, что матч Ювентус – Валенсия состоится уже завтра, 27 ноября. Начало поединка в 22:00. Перед отчетным туром туринцы возглавляют квартет H (9 очков), вторым идет МЮ (7 очков), Валенсия же на третьем месте – 5 пунктов.