Аллегри объяснил, почему отказался возглавить мадридский Реал

Бывший наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри вспомнил, как мог возглавить "сливочных" и что именно помешало ему это сделать.
"Два года назад был разговор с руководством Реала, но из этого ничего не вышло, потому что у меня был контракт с Ювентусом.
Аллегри будет учитывать только один нюанс при выборе новой команды – это не чемпионат
Кроме того, я чувствовал, что морально обязан клубу и болельщикам", – цитирует Аллегри издание Marca.
Напомним, Аллегри пять раз подряд приводил Ювентус к чемпионству в Серии А. Кроме того, наставник четыре раза выигрывал с туринцами Кубок Италии и завоевал два Суперкубка страны. С лета прошлого года итальянский наставник находится без работы, но лишь недавно у него закончились контрактные обязательства со "Старой синьорой".
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