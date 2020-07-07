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Аллегри объяснил, почему отказался возглавить мадридский Реал

11:50 - Читати українською
Аллегри объяснил, почему отказался возглавить мадридский Реал
Массимилиано Аллегри / Фото из открытых источников

Бывший наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри вспомнил, как мог возглавить "сливочных" и что именно помешало ему это сделать.

"Два года назад был разговор с руководством Реала, но из этого ничего не вышло, потому что у меня был контракт с Ювентусом.

Аллегри будет учитывать только один нюанс при выборе новой команды – это не чемпионат

Кроме того, я чувствовал, что морально обязан клубу и болельщикам", – цитирует Аллегри издание Marca.

Напомним, Аллегри пять раз подряд приводил Ювентус к чемпионству в Серии А. Кроме того, наставник четыре раза выигрывал с туринцами Кубок Италии и завоевал два Суперкубка страны. С лета прошлого года итальянский наставник находится без работы, но лишь недавно у него закончились контрактные обязательства со "Старой синьорой".

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Массимилиано Массимилиано Аллегри
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