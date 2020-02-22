Аллегри объяснил, что заставляет Роналду не останавливаться на достигнутом

Бывший наставник туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри расхвалил португальского нападающего "старой синьоры" Криштиану Роналду.

"Криштиану Роналду – невероятный пример в плане ментальности. У него пять "Золотых мячей", он пять раз побеждал в Лиге чемпионов, у него много денег. Какая же у него мотивация?

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Он умеет концентрироваться на достижении своих целей. Разница между победой и поражением в том, что для победы нужно чем-то жертвовать и работать", – цитирует Аллегри издание L'Equipe.

Напомним, Аллегри работал в Ювентусе с 2014 по 2019 годы. За этот период он выиграл с туринцами пять чемпионских титулов подряд, четыре Кубка Италии и два Суперкубка Италии.

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