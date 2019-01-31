Аллегри о разгроме от Аталанты, вылете из Кубка и своем удалении: Просто неудачный день, не надо драматизировать

Наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от Аталанты в 1/4 финала Кубка Италии.

"Арбитр был вправе удалить меня за споры. Да, как я потерял самообладание. Откровенно говоря, интрига какое-то время была жива. У нас были те, кто вернулся после травм, некоторые наоборот выбыли. Одним-двумя матчами можно исправить негативную ситуацию, рано или поздно ты будешь проигрывать.

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Не стоит здесь драматизировать, просто это был плохой день. Аталанта заслуженно прошла дальше, она была более яркой. Мы расстроены тем, что вылетели, но было бы безумием думать, что Ювентус выиграет все матчи в текущем сезоне. Сегодня мы действительно подарили сопернику несколько голов.

Не думаю, что это какой-то сигнал для нас, потому что выиграть все матчи невозможно. Думаю, это может стать уроком для команды. В прошлом сезоне мы в тяжелом матче сыграли вничью с Кротоне, а потом проиграли Наполи", – цитирует Аллегри Football Italia.

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