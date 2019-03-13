Аллегри: Невозможно предположить, что Роналду не забьет в Лиге чемпионов

Тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поздравил Криштиану Роналду со вчерашним хет-триком в матче с Атлетико.

Массимилиано Аллегри отдельно выделил героя матча Кришитиану Роналду на послематчевой пресс-конференции.

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"Невозможно было подумать, что Криштиану забил бы только один гол в этой Лиге чемпионов.



Он отличился, так как хорошо играл в штрафной, и его товарищи по команде хорошо работали в игровом процессе.

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Великолепный матч с выдающимися фанатами, которые поддерживали нас и игроков. Мы подарили всей футбольной Италии настоящее шоу. Это самое важное ", – поделился Аллегри на пресс-конференции.