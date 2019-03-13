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Аллегри: Невозможно предположить, что Роналду не забьет в Лиге чемпионов

08:18 70 Читати українською
Аллегри: Невозможно предположить, что Роналду не забьет в Лиге чемпионов
Криштиану Роналду / Твиттер ФК Ювентус

Тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поздравил Криштиану Роналду со вчерашним хет-триком в матче с Атлетико.

27’ Криштиану Роналду
49’ Криштиану Роналду
86’ Криштиану Роналду
 

Массимилиано Аллегри отдельно выделил героя матча Кришитиану Роналду на послематчевой пресс-конференции.

Феноменальный Роналду хет-триком разбил Атлетико в Турине и вывел Ювентус в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Невозможно было подумать, что Криштиану забил бы только один гол в этой Лиге чемпионов.

Он отличился, так как хорошо играл в штрафной, и его товарищи по команде хорошо работали в игровом процессе.

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Великолепный матч с выдающимися фанатами, которые поддерживали нас и игроков. Мы подарили всей футбольной Италии настоящее шоу. Это самое важное ", поделился Аллегри на пресс-конференции.

Теги
Лига чемпионов Ювентус - Атлетико Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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