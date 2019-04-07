Аллегри не будет смотреть матч Наполи – Дженоа, который может сделать Ювентус чемпионом за 7 туров до завершения Серии А

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился эмоциями от победы над Миланом в рамках 31-го тура Серии А.

"Матчи с Миланом – всегда особенные. Победа над этой хорошей командой имеет важное значение для Ювентуса.

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Гол Кина? Ему следует продолжать в этом же духе. Мы оставили его в команде, поскольку он – едва ли не единственная альтернатива Манджукичу в атаке. Да, у него есть ошибки, но упорная работа над собой поможет ему усовершенствоваться.

Теперь в следующем туре нам нужно сыграть хотя бы вничью, чтобы стать чемпионами. Сегодняшний матч Наполи против Дженоа? Я не буду его смотреть. По воскресеньям телевизор в распоряжении моего сына, поэтому мы вместе будем пересматривать сериал Флэш", – цитирует Аллегри Sky Sport Italia.

Матч Наполи – Дженоа начнется сегодня в 21:30. Победа гостей позволит Ювентусу уже сегодня стать чемпионом Италии – за 7 туров до финиша.

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