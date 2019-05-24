Аллегри назвал своего преемника в Ювентусе, – СМИ

Бывший тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри не скупится на инсайды относительно тренерского кресла туринцев.

Массимилиано Аллегри посетил один из миланских ресторанов, где его узнал один из фанатов "Старой синьоры". Болельщик не постеснялся спросить у специалиста относительно его преемника в тренерском кресле туринцев.

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"Приедет тренер из Манчестера", – цитирует Аллегри издание sportlegnano.

Трудно сказать, был ли это троллинг из уст Аллегри, или он сказал правду, но в СМИ все чаще появляется информация, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может трудоустроиться в Ювентусе.

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