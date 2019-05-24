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Аллегри назвал своего преемника в Ювентусе, – СМИ

24 мая 19:54 472 Читати українською
Аллегри назвал своего преемника в Ювентусе, – СМИ
Массимилиано Аллегри (справа) / Фото sportlegnano

Бывший тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри не скупится на инсайды относительно тренерского кресла туринцев.

Массимилиано Аллегри посетил один из миланских ресторанов, где его узнал один из фанатов "Старой синьоры". Болельщик не постеснялся спросить у специалиста относительно его преемника в тренерском кресле туринцев.

В Манчестер Сити прокомментировали слухи о том, что Гвардиола договорился с Ювентусом

"Приедет тренер из Манчестера", – цитирует Аллегри издание sportlegnano.

Трудно сказать, был ли это троллинг из уст Аллегри, или он сказал правду, но в СМИ все чаще появляется информация, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может трудоустроиться в Ювентусе.

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Теги
Ювентус Ювентус Италия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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