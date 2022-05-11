"У нас был плохой старт, но мы добились важного результата. Играть в Лиге чемпионов каждый сезон очень важно. Мы постараемся исправить ситуацию и начать все заново. Было бы неплохо завершить этот сезон победой в Кубке Италии.

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Видеть, как Роналду покидает команду всего за три дня до закрытия летнего трансферного окна, было нелегко. Его уход усложнил нам жизнь. Затем мы потеряли Кьезу. Были трудные моменты. Теперь, когда я знаю игроков, в следующем сезоне будет больше шансов бороться за Скудетто", – цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, на старте нынешнего сезона Роналду успел сыграть за Ювентус в одном матче, после чего перебрался в Манчестер Юнайтед. В итоге, туринцы снова не смогли сразиться за победу в Серии А, а из Лиги чемпионов вылетели уже в 1/8 финала, уступив Вильярреалу.

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