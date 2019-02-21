Аллегри назвал причину поражения Ювентуса в матче с Атлетико

Наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

"Второй тайм был ужасным, мы допустили ошибку сразу после того, как они вышли вперед. Атлетико очень хорош в том, чтобы побеждать без ударов по воротам. Мы рисковали в контратаках после потерь, но мы ни разу не пробили по воротам во втором тайме. Атлетико стал играть намного агрессивнее при стандартах и ​​застал нас врасплох.

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У нас есть шанс перевернуть игру, нам нужно верить в себя. Некоторые наши футболисты вернутся в строй. Слезами горю не поможешь. Мы знали, что будет сложно, Атлетико заставляет соперника играть плохо, в медленном темпе.

Они заставляют тебя расслабляться. Мы не пропустили с игры, потому что Атлетико так обычно не забивает. Они забивают или в контратаках, или после стандартов. Они привыкли к такой игре, а мы нет. Вот в чем разница", – цитирует Аллегри Football Italia.

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