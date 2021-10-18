"Мне нравится счет 1:0, это хороший результат. Мы провели еще один "сухой" матч. Рома – технически хорошая команда, у них много качеств, и они создали нам проблемы на ранней стадии матча. Затем мы забили хороший гол и со временем улучшили свою игру.

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У нас есть игроки, которые больше подходят для контратак, такие их характеристики. Поэтому, когда мы пытаемся сыграть с мячом, мы или засыпаем, или становимся раздражительными. Это важная победа, еще один шаг вперед в таблице и дальнейший прогресс в сезоне. Мы начинаем замедлять игру в нужное время, но нам также нужно уметь ускорить темп, когда это необходимо.

Не буду врать, наверное, я тоже навредил команде в начале сезона некоторыми своими решениями. Мне нужно было поближе познакомиться с некоторыми игроками и их характеристиками, но теперь мы приближаемся к цели", – сказал Аллегри в эфире DAZN.

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