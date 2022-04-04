Главный тренер "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри разочарован проигрышем, но не игрой подопечных в матче 31-го тура Серии А против Интера.

"Не буду говорить о том, что сейчас никак не поможет. Я хочу обсуждать игру. Моя команда провела хороший матч, мы отлично сыграли, много раз били по воротам, жаль, что проиграли.

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Это был хороший Ювентус, команда добавляет, мы делаем больше вертикальных передач, лучше находим нападающих и действуем качественно. Наконец-то люди могут сказать, что Ювентус точно выбыл из гонки за Скудетто. Мы хотим набрать как можно больше очков, чтобы обеспечить себе четвертое место и подготовиться к сильному старту следующего сезона.

Мы уже год будем работать вместе, поэтому попытаемся выиграть Серию А. Этот год мы начали плохо, нужно было много играть. Также в важных матчах нам мешали индивидуальные моменты. Нужно считать, что стакан наполовину полон: мы становимся командой, хотя есть еще куда добавлять, придется работать, чтобы усилить определенные аспекты", – цитирует Аллегри Football Italia .

После поражения от Интера у "Старой синьоры" в активе 59 пунктов, отставание от идущего первым Милана составляет 7 зачетных баллов. До конца чемпионата осталось 7 туров.